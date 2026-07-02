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Ракети до Patriot закінчилися? Україна терміново звернулася до союзників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ракети до Patriot закінчилися? Україна терміново звернулася до союзників
Україна попросила 40 країн терміново передати ракети до комплексу Patriot
фото: gagadget.com

Міністр оборони закликав майже 40 країн уже цього місяця передати ракети із наявних запасів для захисту українського неба

Україна терміново звернулася до майже 40 країн-партнерів із проханням передати ракети до систем протиповітряної оборони Patriot із наявних запасів уже цього місяця. Йдеться про тимчасове рішення до моменту надходження нових партій озброєння, які вже законтрактовані для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомили у відомстві, міністр оборони Михайло Федоров уже надіслав відповідні листи партнерам із проханням невідкладно передати ракети Patriot. Водночас він закликав країни зробити внески до механізмів PURL та JUMPSTART.

«Це найшвидші та найнадійніші шляхи постачання необхідних ракет до Patriot. Критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО», – наголосили у Міноборони.

У відомстві зазначають, що саме від оперативності партнерів зараз залежить захист українського неба, критичної інфраструктури та життя мирних жителів.

Міністерство оборони наголошує, що головною проблемою залишається нестача антибалістичних ракет для комплексів Patriot. Саме вони є ключовим засобом перехоплення російських балістичних ракет.

Також Україна вперше розпочала процедуру закупівлі близько сотні ракет до Patriot вартістю близько $1 млрд за рахунок кредиту Європейського Союзу. Крім того, цього року вже стартували поставки ракет зі складів європейських партнерів.

У Міноборони також повідомили, що завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review ефективність систем Patriot під час перехоплення російських ракет «Іскандер» вдалося підвищити більш ніж удвічі. Водночас у відомстві наголошують, що цього недостатньо для повноцінного захисту українського повітряного простору.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

 

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Теги: Михайло Федоров ракета Patriot

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