Одна з країн ЄС виступила проти нового пакету санкцій

За даними ЗМІ, суперечка може бути пов'язана з наміром Брюсселя запровадити обмеження проти патріарха Кирила

Болгарія виступила проти частини 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Через позицію Софії погодження нових обмежень може зіткнутися з додатковими труднощами, адже для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Як пише Politico з посиланням на двох дипломатів, Болгарія дала зрозуміти, що не підтримує частину нового санкційного пакету. Водночас видання не уточнює, які саме пункти викликали заперечення Софії.

За інформацією BNR News, однією з причин може бути пропозиція Європейської комісії включити до санкційного списку главу Російської православної церкви патріарха Кирила.

У Брюсселі вважають, що російський духовний лідер публічно підтримує війну проти України, а тому може потрапити під європейські обмеження.

ЗМІ зазначають, що болгарська сторона раніше вже демонструвала готовність захищати патріарха Кирила від санкцій. На цьому тлі особливу увагу привернула позиція митрополита Наума Руського, який підтримав заяву Вселенського патріарха Варфоломія із засудженням нападу на Києво-Печерську лавру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія може порушити перед Україною питання додаткових гарантій для болгарської національної меншини. За інформацією дипломатичних джерел, Софія зацікавлена насамперед у розширенні можливостей для розвитку болгарської мови та освіти серед представників громади в Україні.