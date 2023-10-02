Ірак і Туреччина розпочинають новий мегапроект: подробиці

Перший етап «Дороги розвитку» буде завершено же у 2025 році

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що проект «Дороги розвитку» Іраку та Туреччини може бути завершений у 2028 році. Про це пише агенція Anadolu.

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Відповідну заяву Уралоглу зробив за підсумками візиту до Іраку. Уралоглу зазначив, що обговорив з іракським колегою Різаком Муайбесом ас-Садаві можливість швидкої реалізації проекту «дорога розвитку». За його словами, турецька делегація, яка працює над проектом, продовжить переговори в Іраку.

Міністр нагадав, що довжина залізничної лінії «Дороги розвитку» в Іраку становитиме 1200 км, у Туреччині – від 1600 до 1700 км. Уралоглу зазначив:

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«Першу фазу будівництва порту Фао буде завершено до 2025 року. Проект сподіваємося завершити вже 2028 року». Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що цей проект є пріоритетним для Туреччини, а також повідомив про плани завершити переговори протягом найближчих двох місяців. Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа Судані також назвав цей проект «найкращим і найменш витратним варіантом з'єднання Близького Сходу з Європою».

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив країну «чекати біля його дверей 40 років». Про це повідомляє DW.

Також Ердоган додав, що він не «терпітиме будь-яких нових вимог або умов щодо процесу вступу» Туреччини до ЄС.

Раніше стало відомо, що Туреччина має намір продовжувати співпрацювати з Російською Федерацією у позитивному ключі, бо це «незвичайна країна». Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Президент Туреччини також заявив, що не може дозволити собі погодитись негативним ставленням світових лідерів до російського диктатора Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

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