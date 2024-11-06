Трамп уважно слідкує за тим, хто зі світових лідерів вітає його з перемогою – CNN

CNN зазначає, що Трамп радів контактам з іноземними лідерами напередодні виборів у США

Дональд Трамп та його союзники уважно стежать за тим, хто і коли зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв’язок, щоб привітати з перемогою на президентських виборах у США. Про це повідомляє CNN.

«Трамп, який цінує лояльність, а також лестощі, насолоджувався контактами з іноземними лідерами напередодні виборів і запитував у приватних розмовах, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним» – кажуть джерела телеканалу.

CNN зазначає, на початку року, коли почали з'явитися підозри, що Трамп переможе на праймеріз в Айові, він відстежував, хто з республіканців його підтримує. Зокрема, це вплинуло на те, як він поводився з конкретними людьми. Телеканал наголошує, що Трамп робить те ж саме, коли йдеться про світову арену.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Нагадаємо, президент Сальвадору Найіб Букеле першим привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.