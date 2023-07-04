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Китай обмежить експорт матеріалів для виробництва мікросхем

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Китай обмежить експорт матеріалів для виробництва мікросхем
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обмеження експорту поширюватиметься на декілька продуктів, пов’язаних з галієм

Китай контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем. Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що рішення щодо управління експортом рідкісних елементів, які Пекін класифікує як стратегічні, відбувається в той час, як Вашингтон обмірковує нові обмеження на постачання високотехнологічних мікрочипів до Китаю.

Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм: антимонід, арсенід, металевий галій, нітрид, оксид, фосфід, селенід та арсенід індію-галію.

Вони також стосуватимуться шести германієвих продуктів: діоксиду германію, епітаксійної підкладки для зростання германію, злитка германію, металевого германію, тетрахлориду германію та фосфіду цинку-германію.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій, а всі, хто експортує цю продукцію без дозволу, а також ті, хто експортує понад дозволені обсяги, будуть покарані.

Нагадаємо, що російські нафтові компанії зіткнулися з максимальним падінням попиту від одного з ключових покупців. Зараз Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, у червні знизив закупівлі вдвічі. Економіка РФ миттєво відреагувала та зробила круте піке після того, як Китай суттєво зменшив купівлю нафти у країни-агресора.

До слова, Китай закликав до посилення співпраці з Японією і Південною Кореєю, щоб протистояти «примусу до залякування» з боку США.

Теги: Китай експорт

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