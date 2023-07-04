Китай обмежить експорт матеріалів для виробництва мікросхем

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій

Обмеження експорту поширюватиметься на декілька продуктів, пов’язаних з галієм

Китай контролюватиме експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниковій промисловості для виробництва мікросхем. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стало відомо, що рішення щодо управління експортом рідкісних елементів, які Пекін класифікує як стратегічні, відбувається в той час, як Вашингтон обмірковує нові обмеження на постачання високотехнологічних мікрочипів до Китаю.

Обмеження експорту поширюватиметься на вісім продуктів, пов’язаних з галієм: антимонід, арсенід, металевий галій, нітрид, оксид, фосфід, селенід та арсенід індію-галію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони також стосуватимуться шести германієвих продуктів: діоксиду германію, епітаксійної підкладки для зростання германію, злитка германію, металевого германію, тетрахлориду германію та фосфіду цинку-германію.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що експортерам потрібно буде пройти процедури для отримання експортних ліцензій, а всі, хто експортує цю продукцію без дозволу, а також ті, хто експортує понад дозволені обсяги, будуть покарані.

Нагадаємо, що російські нафтові компанії зіткнулися з максимальним падінням попиту від одного з ключових покупців. Зараз Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, у червні знизив закупівлі вдвічі. Економіка РФ миттєво відреагувала та зробила круте піке після того, як Китай суттєво зменшив купівлю нафти у країни-агресора.

До слова, Китай закликав до посилення співпраці з Японією і Південною Кореєю, щоб протистояти «примусу до залякування» з боку США.