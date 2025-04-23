Пекін відреагував на виклик китайського посла до МЗС України

Україна володіє інформацією про те, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї

Пекін відкинув звинувачення у виробництві китайськими компаніями військової техніки для Росії, назвавши їх «безпідставними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на China News.

Під час брифінгу журналісти поцікавилися в речника китайського МЗС Го Цзякуня, чи Міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю в Україні, щоб висловити занепокоєння щодо допомоги Росії у війні та яку інформацію посол передав Україні.

Посадовець назвав заяви України «безпідставними» і «політичними маніпуляціями».

«Ми уточнили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій», – сказав Го Цзякунь.

Нагадаємо, посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь 22 квітня був запрошений до Міністерства закордонних справ України у зв’язку з виявленими фактами участі громадян КНР у бойових діях на боці Росії, а також залученням китайських компаній до виробництва озброєння на території РФ.

Посол Ма Шенкунь зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом. У МЗС заявили, що українська сторона висловила серйозне занепокоєння виявленими фактами, оскільки вони суперечать духу партнерських відносин між Україною та Китаєм.

Як відомо, у березні українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

До слова, Україна володіє інформацією про те, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї.