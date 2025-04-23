Пекін відреагував на виклик китайського посла до МЗС України
Україна володіє інформацією про те, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї
Пекін відкинув звинувачення у виробництві китайськими компаніями військової техніки для Росії, назвавши їх «безпідставними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на China News.
Під час брифінгу журналісти поцікавилися в речника китайського МЗС Го Цзякуня, чи Міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю в Україні, щоб висловити занепокоєння щодо допомоги Росії у війні та яку інформацію посол передав Україні.
Посадовець назвав заяви України «безпідставними» і «політичними маніпуляціями».
«Ми уточнили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій», – сказав Го Цзякунь.
Нагадаємо, посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь 22 квітня був запрошений до Міністерства закордонних справ України у зв’язку з виявленими фактами участі громадян КНР у бойових діях на боці Росії, а також залученням китайських компаній до виробництва озброєння на території РФ.
Посол Ма Шенкунь зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом. У МЗС заявили, що українська сторона висловила серйозне занепокоєння виявленими фактами, оскільки вони суперечать духу партнерських відносин між Україною та Китаєм.
Як відомо, у березні українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.
До слова, Україна володіє інформацією про те, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї.
Читайте також:
- Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ
- Навіщо Китай відправляє солдатів на війну в Україну? Версія The Hill
- Китай постачає зброю РФ. Україна отримала докази
- Полонені китайці розповіли, як їх лякали росіяни
- Напарник-росіянин втік. Китайці розповіли, як потрапили в полон
- «Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію
- Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!
Коментарі — 0