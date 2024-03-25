Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, чому план РФ створити дві нові армії є провальним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому план РФ створити дві нові армії є провальним
Британська розвідка заявляє, що нові підрозділи РФ можуть бути достатньо укомплектованими, враховуючи сьогоднішню мобілізацію в Росії, але є і технічні питання
фото ілюстративне

Шойгу оголосив, що планується створити дві нові армії

Плани Росії про створення двох нових армій в цьому році зіштовхнуться з проблемами. Попри те, що людей вистачатиме, буде відчутною нестача техніки та застарілість інфраструктури. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Бритнаії із посиланям на дані розвідки.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що планується створити дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів.

«Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка заявляє, що такі нові підрозділи можуть бути достатньо укомплектованими, враховуючи сьогоднішню мобілізацію в Росії, але є і технічні питання.

«Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами», – зазначають у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія створює ще одне нове військове формування – 18-та загальновійськова армія.

Як зазначалося формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму. За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

Нагадаємо, раніше Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію.

Читайте також: Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Теги: британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі
Британська розвідка розкрила, як РФ рятує залишки флоту в Чорному морі
19 березня, 12:57
Роман Погорілий наголошує, що саме українські медіа, аналітичні центри мають бути «двигуном» у висвітленні подій на фронті, а не закордонна розвідка
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»
18 березня, 20:32
Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
12 березня, 12:40
Розвідка вказує, що ремонт, швидше за все, займе більше часу, ніж зазвичай, так як західні санкції перешкоджають імпорту до РФ деяких необхідних компонентів
Британська розвідка пояснила, як атаки України вплинули на нафтопереробні потужності РФ
9 березня, 12:43
На сьогодні Росія втратила у війні з Україною вже понад 355 тисяч своїх окупантів
Добові втрати окупантів побили рекорд. Британська розвідка пояснила тактику РФ
3 березня, 14:26
Російський літак A-50
Росія розконсервує старі літаки А-50? Коментар Повітряних сил
3 березня, 11:49
Повітряне командування «Схід» підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34
Повітряні сили збили ворожий бомбардувальник Су-34
2 березня, 19:13
Російські літаки Су-34
Ще два російських літаки потрапили під вогонь зенітників ЗСУ
2 березня, 17:37
Британська розвідка стверджує, що вплив Путіна на найближчих сусідів знизився
Британська розвідка вказала, як війна підірвала довіру пострадянських країни до РФ
28 лютого, 14:21

Політика

Британська розвідка пояснила, чому план РФ створити дві нові армії є провальним
Британська розвідка пояснила, чому план РФ створити дві нові армії є провальним
Ірландія отримає наймолодшого прем'єр-міністра у своїй історії – Reuters
Ірландія отримає наймолодшого прем'єр-міністра у своїй історії – Reuters
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
Це станеться вперше за 60 років: США та Японія оновлюють важливий оборонний договір
Це станеться вперше за 60 років: США та Японія оновлюють важливий оборонний договір
Теракт у «Крокусі»: Німеччина попередила про загрози від ісламістів і Росії
Теракт у «Крокусі»: Німеччина попередила про загрози від ісламістів і Росії
Теракт у «Крокус Сіті Холі»: Кадиров заявив, що готовий боротися з ознаками фашизму у РФ
Теракт у «Крокус Сіті Холі»: Кадиров заявив, що готовий боротися з ознаками фашизму у РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
48K
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
8807
Священник Московської церкви з Івано-Франківщини отримав підозру в колабораційній діяльності
8634
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
7747
Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони
6385
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua