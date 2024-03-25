Британська розвідка пояснила, чому план РФ створити дві нові армії є провальним

Британська розвідка заявляє, що нові підрозділи РФ можуть бути достатньо укомплектованими, враховуючи сьогоднішню мобілізацію в Росії, але є і технічні питання

Шойгу оголосив, що планується створити дві нові армії

Плани Росії про створення двох нових армій в цьому році зіштовхнуться з проблемами. Попри те, що людей вистачатиме, буде відчутною нестача техніки та застарілість інфраструктури. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Бритнаії із посиланям на дані розвідки.

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Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що планується створити дві нові армії. Повідомляється, що вони будуть сформовані з 14 дивізій та 16 бригад. Точний тип, розташування і склад цих підрозділів були зазначені, хоча найімовірніше поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і логістичних підрозділів.

«Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях», – йдеться в повідомленні.

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Британська розвідка заявляє, що такі нові підрозділи можуть бути достатньо укомплектованими, враховуючи сьогоднішню мобілізацію в Росії, але є і технічні питання.

«Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами», – зазначають у розвідці Британії.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія створює ще одне нове військове формування – 18-та загальновійськова армія.

Як зазначалося формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму. За даними британської розвідки, нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

Нагадаємо, раніше Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію.