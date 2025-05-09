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Стало менше техніки та військових. Парад Путіна у цифрах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Стало менше техніки та військових. Парад Путіна у цифрах
фото: кадр прямої трансляції

На параді було представлено меншу кількість сучасних підрозділів, ніж у 2020 році

Путінський військовий парад, який пропаганда назвала «планетарним», виявився скромнішим за попередні. Як передає «Главком», про це повідомляє «Агентстсво».

Пропагандистські медіа назвали парад подією «планетарного масштабу», але за багатьма показниками він виявився скромнішим від останнього ювілейного параду.

Так, парад цього року тривав 1 годину 9 хвилин. Це більше, ніж у минулому році (50 хвилин), але менше, ніж у 2020 році (він тривав 1 годину 15 хвилин). Парад розпочався з історичної частини, яка виявилася коротшою, ніж у 2020 році.

Стало менше техніки та військових. Парад Путіна у цифрах фото 1
фото: кадр прямої трансляції

За історичною частиною параду пройшла міжнародна, на якій були представлені військові інших країн. Склад країн змінився: цього року не було представлено Вірменії, Індії, Молдови та Сербії. Замість них у параді брали участь В'єтнам, Єгипет, Лаос та М'янма.

  • на параді було представлено меншу кількість сучасних підрозділів, ніж у 2020 році;
  • пішохідна частина практично повністю повторила минулорічний, неювілейний, парад. Але цього року на неї вийшли три бригади інженерних військ, яких 2024 року не було.
Стало менше техніки та військових. Парад Путіна у цифрах фото 2
фото: кадр прямої трансляції

Загальна кількість військових також скоротилася: у 2025 році, за словами диктора, на площу вийшли 11,5 тис. осіб, а в 2020 році – понад 14 тис.

Порівняно з 2020 роком представлених з'єднань стало значно менше – 12 замість 18. На параді були відсутні Перша танкова армія, 200-та мотострілецька, 236-а і 439-а артилерійські, 112-я ракетна, 17-а ракетна, 37-я ракетна, 35-я ракетна; 538-й та 606-й зенітні ракетні полиці, Перша мобільна бригада радіохімзахисту, 536-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада, військова поліція та Росгвардія. 

Цього року вперше з 2022 року на параді було представлено танки. У 2024 та 2023 роках у параді брав участь лише один раритетний танк Т-34.

Стало менше техніки та військових. Парад Путіна у цифрах фото 3
фото: кадр прямої трансляції

Вперше на бруківці з'явилися самохідні артилерійські установки «Мальва» та «Гіацинт-К», бойова машина піхоти БРМ-1К з новим бойовим комплексом, а також безпілотники «Герань», «Ланцет», «Орлан» та «Гарпія». Артилерійські установки та БМП – це модифікації радянських машин, а «Герань» – іранський Shahed 136.

З систем ППО були тільки С-400, хоча ще 2022 року показували також ЗРК «Тор-М2» та «Бук-М3», а 2021-го – ще й «Панцирі-С».

Всього в параді брали участь 183 одиниці сучасної та раритетної наземної бойової техніки, а також 15 літаків МіГ-29, Су-30СМ та Су-25. Вся техніка проїхала Червоною площею і пролетіла над нею за приблизно 13 хвилин. На 75-річчя на параді з'явилися 234 одиниці техніки, 75 гелікоптерів та літаків, а тривав прохід техніки близько 20 хвилин. 

Журналісти додають, що останній парад може свідчити про те, що російська російська армія через війну в Україні, як і раніше, відчуває брак техніки.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

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Теги: парад путін

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