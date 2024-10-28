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Парламентські вибори у Грузії: опозиція вимагає повторного голосування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Парламентські вибори у Грузії: опозиція вимагає повторного голосування
Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Георгій Вашадзе висловився про вибори
фото: RFL/RL

Георгій Вашадзе заявив, що опозиція не має наміру вести будь-які переговори з «Грузинською мрією»

Грузинські опозиційні партії, які не визнають результати парламентських виборів, вимагають проведення повторного голосування. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Георгій Вашадзе заявив, що повторні вибори має організувати «міжнародна адміністрація».

«Перше: і ви, і ми вважаємо ці вибори нелегітимними. Друге – ми не збираємося входити до цього парламенту, відмовляємося від усіх мандатів і анулюємо списки. Третє – ми будемо боротися, поки не переможемо, і обіцяємо, що переможемо. Четверте – у нас є дуже конкретна вимога: провести вибори заново, але організувати їх повинна міжнародна виборча адміністрація», – сказав Вашадзе.

Георгій Вашадзе додав, що опозиція не має наміру вести будь-які переговори з «Грузинською мрією»: «Єдині переговори та угоди повинні стосуватися повторного проведення виборів».

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

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Теги: парламент опозиція Грузія вибори

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