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Франція запропонувала партнерам приєднатися до коаліції з навчання військових на території України

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Франція запропонувала партнерам приєднатися до коаліції з навчання військових на території України
Макрон підкреслив, його держава хоче зробити усе можливе, щоб Україна могла продовжуватися боронитися від російської агресії
фото з відкритих джерел

Німецька панівна коаліція вже давала зрозуміти, що солдати з ФРН не братимуть участі у навчальній місії

Минулого тижня начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар звернувся до США та 10 європейських країн з запрошенням взяти участь у навчальній місії, аби тренувати українських військових безпосередньо в Україні. Водночас у Європі є протидія таким ініціативам, заявляє німецьке видання Welt з посиланням на власні джерела.

За даними виданням, Бурар надіслав лист до США та близько 10 європейських країн, включно з Великою Британією, Польщею, Нідерландами, Латвією, Литвою, Естонією, Данією та Швецією, у документі він запросив уряди країн взяти участь у навчальній місії в Україні у межах багатонаціональної коаліції. 

Американці відмовилися, але Вашингтон все одно отримав запрошення, зауважує видання. Водночас до Німеччини такий лист не надходив, стверджує Welt.

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, Макрон все ще намагається здійснити тренувальну місію під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM), але для цього потрібно змінити її мандат.

Проте, це цілком можливо: місія однаково буде переглянута влітку, і її доведеться подовжити у листопаді.

Євродипломати заявили, що у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

Так, уряди Німеччини, Італії та Іспанії, наприклад, побоюються, що навчання військових в Україні може становити ризик ескалації та глибше втягнути Захід у війну.

Угорщина ж на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня наголосила, що в України нібито більше «немає реальних шансів виграти війну».

Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорили й про те, що з військової точки зору, безперечно, є вагомі причини тренувати українських військових у їхній країні: тоді навчання було б більш пристосоване до потреб Сил оборони, і солдатам не потрібно було б залишати свою країну для навчання за кордоном.

Нагадуємо, що Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж.

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Теги: запрошення Вашингтон навчання Париж коаліція

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