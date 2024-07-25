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Трамп проти Гарріс: опитування показало, у кого більше шансів перемогти на виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп проти Гарріс: опитування показало, у кого більше шансів перемогти на виборах
Трамп і Гарріс боротимуться за крісло президента США
фото із відкритих джерел

Опитування CNN показало, що Гарріс виборці у США підтримують більше, ніж Байдена і Трампа 

Кандидат від республіканців на виборах президента США Дональд Трамп трохи випереджає за рівнем підтримки серед виборців потенційного кандидата від демократів, віцепрезидентку Камалу Гарріс, свідчать результати передвиборчого опитування CNN.

Згідно з цими даними, 49% респондентів готові підтримати Трампа у разі протистояння на виборах з Гарріс. За віцепрезидентку США мають намір віддати голоси 46% опитаних.

Для порівняння, у квітні та червні у передвиборчих опитуваннях CNN Трамп випереджав нинішнього главу держави Джо Байдена на шість процентних пунктів. У опитуванні взяли участь близько 1,6 тис. зареєстрованих у США виборців.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс також випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію. Про це стало відомо з опитування Reuters/Ipsos. Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%, водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс та  республіканець Дональд Трамп зустрінуться на президентських дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News.Заплановані дебати проводитиме телеканал ABC News, але раніше Трамп наполягав, аби їх проводив більш консервативний канал Fox News. Також ABC News Трамп назвав «блазнем».

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Теги: вибори у США дебати Дональд Трамп Камала Гарріс соцопитування

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