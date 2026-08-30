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Ісландці проголосували проти відновлення переговорів про вступ до ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ісландці проголосували проти відновлення переговорів про вступ до ЄС
Люди протестують проти відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу
фото: AP

Ісландія вперше подала заяву на вступ до ЄС у 2009 році, однак у 2013 році переговори були заморожені

Населення Ісландії на референдумі відхилило ініціативу уряду щодо відновлення переговорів про членство в Європейському Союзі. Про це повідомила національна телекомпанія RUV за підсумками підрахунку голосів, передає «Главком» із посиланням на CNN.

Рішення виборців стало поразкою для уряду прем'єр-міністерки Кріструн Фростадоттір, яка позиціонувала вступ до блоку як «момент зараз або ніколи» для захисту від торговельних війн та арктичного суперництва. Водночас результат розчарував посадовців у Брюсселі, які розглядали приєднання країни як можливість зміцнити позиції ЄС в Арктиці.

Головним чинником для противників вступу на чолі з лідеркою опозиції Гудрун Хафштейнсдоуттір побоювання втратити контроль над національними рибальськими водами через спільну політику ЄС.

Прихильники членства наголошували на високій інфляції та обліковій ставці Центрального банку Ісландії (8% проти 2,25% у ЄЦБ), переконуючи, що потенційний перехід на євро та вступ до ЄС допоможуть знизити вартість іпотеки та життя. Опоненти заперечували, що економічні проблеми повинні вирішувати місцеві політики, а не Брюссель.

Прибічники інтеграції вказували на загрози через війну в Україні, геополітичні потрясіння та риторику президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Проте безпекові питання поступилися внутрішньоекономічним і галузевим дебатам.

Уряд країни заявив, що продовжить свою роботу незалежно від результатів референдуму, хоча питання членства в блоці тепер відкладено на невизначений термін.

Як відомо, Ісландія вперше подала заяву на вступ до ЄС у 2009 році після масштабної фінансової кризи, однак у 2013 році переговори були заморожені. У 2015 році переговори були припинені з ініціативи Рейк’явіка. Тодішня влада пояснила рішення економічними ризиками та проблемами єврозони. 

Теги: Ісландія Європейський Союз

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