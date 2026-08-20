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Вибори під час війни в Україні. Єврокомісія відреагувала на заяву Федорова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибори під час війни в Україні. Єврокомісія відреагувала на заяву Федорова
Речниця Європейської комісії Аніта Гіппер прокоментувала заяву колишнього глави Міноборони Михайла Федорова
колаж: glavcom.ua

Брюссель не став визначати терміни проведення голосування, однак заявив про готовність допомогти Україні з виборчим процесом

Європейський Союз вважає, що Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори, керуючись власним законодавством і конституційною базою. Так у Єврокомісії відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова про необхідність відновлення повноцінного демократичного процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг речниці Європейської комісії Аніти Гіппер.

Її попросили прокоментувати заяву Федорова щодо майбутніх виборів в Україні. Представниця Єврокомісії наголосила, що Брюссель не повинен ухвалювати відповідне рішення замість української влади. «Це не нам вирішувати. Є конституційна база, і Україна має сама вирішити», – сказала речниця Єврокомісії.

Водночас Європейський Союз готовий підтримати Україну під час майбутнього виборчого процесу, якщо Києву знадобиться така допомога. Зокрема, йдеться про сприяння у забезпеченні відповідності виборів демократичним стандартам.

Таким чином, у Єврокомісії не назвали бажаних для Брюсселя термінів проведення голосування та залишили вирішення цього питання за Україною відповідно до її законодавства.

Нагадаємо, 18 серпня колишній міністр оборони України Михайло Федоров записав звернення, у якому серед іншого порушив тему майбутніх виборів.

Федоров заявив, що попри тривалу війну Україні необхідно знайти механізм, який «дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес» та «забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституції і довіру до результату».

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Теги: Європейський Союз Михайло Федоров вибори

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