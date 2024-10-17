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ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу
ЦАХАЛ знайшов російську зброю на базах бойовиків
фото з відкритих джерел

Прем'єр Ізраїлю заявив, що бойовики використовують «найсучаснішу» російську зброю

Ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків «Хезболли» на півдні Лівану виявили російську зброю. Знайдене озброєння є «найсучаснішим». Про це прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

Глава ізраїльського уряду під час розмови з журналістами підкреслив, що відповідно до резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, тільки ліванській армії дозволено володіти зброєю в регіоні на південь від важливої для країни річки Літані.

«Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї», – сказав Нетаньягу. Він додав, що нова громадянська війна в Лівані «була б трагедією».

«Звичайно, наша мета не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану», – запевнив ізраїльський прем'єр у розмові з газетою Le Figaro, говорячи про операцію ЦАХАЛ у Лівані.

За словами Нетаньягу, єдина мета ізраїльської сторони, це «дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці».

Варто зазначити, що в цьому інтерв'ю ізраїльський прем'єр не уточнив, які конкретно зразки російської зброї були виявлені Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у тунелях «Хезболли» в Лівані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Ізраїльські чиновники запевнили США: контрудар на Іран здійснюватиметься лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти. 

До слова, президент Франції Еммануель Макрон закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звернути увагу на рішення ООН, зазначивши, що створення Ізраїлю стало можливим саме завдяки резолюції цієї організації.

Тим часом, під час виступу президент Нікарагуа Даніель Ортега назвав українського президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху «породженнями диявола і Гітлера».

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Теги: Ізраїль війна військові озброєння Беньямін Нетаньягу росія

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