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Ізраїль здійснив одну з найбільших ударних операцій у Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль здійснив одну з найбільших ударних операцій у Сирії
Під удар потрапили військові бази, військова техніка, виробничі майданчики та склади ракет
фото: AFP

Ізраїль знищив найважливіші військові об'єкти в Сирії

Ізраїльські військові завдали близько 250 авіаударів по військових об'єктах у Сирії. Це одна з найбільших ударних операцій в історії повітряних сил Ізраїлю. Про це повідомляє «Галей ЦАХАЛ» з посиланням на свої джерела.

Як зазначається, під удар потрапили військові бази армії колишнього лідера Сирії Башара Асада, винищувачі, виробничі майданчики і склади ракет.

The Times of Israel повідомляє, що близько 250 ударів по військовій інфраструктурі Сирії було завдано з неділі. Видання з посиланням на джерела в сирійських силах безпеки пише, що Ізраїль завдали удару по трьох великих військових авіабазах, на яких були розміщені десятки гелікоптерів і літаків.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини також повідомляє, що за останні 48 годин Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по сирійській території з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму.

«Ізраїль знищив найважливіші військові об'єкти в Сирії, включно із сирійськими аеродромами та складами на них, авіаційними ескадрильями, радарами, військовими станціями зв'язку та безліччю складів зброї і боєприпасів у різних місцях у більшості сирійських провінцій», – йдеться в заяві організації.

Повідомляється, що неподалік від Латакії Ізраїль завдав удару по об'єкту ППО і пошкодив кораблі сирійських ВМС, а також військові склади. У Дамаску і його околицях завдали ударів по військових об'єктах, дослідницьких центрах і управлінні радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот. Біньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».

Як повідомлялося, Ізраїль завдав удару по ймовірних об'єктах зберігання хімічної зброї та ракетах дальнього радіуса дії в Сирії, щоб запобігти їхньому потраплянню до ворожих сил.

До слова, Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.

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Теги: Ізраїль Сирія озброєння обстріл

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