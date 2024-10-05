Орбан пригрозив Бельгії: причина

Орбан: Бюрократи в Брюсселі, здається, не розуміють повідомлення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив Бельгії. Причиною стали мігранти. Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Х.

Орбан пригрозив Брюсселю відправити мігрантів, якщо Європейський Союз не припинить «переслідувати» країну за обмежувальну політику надання притулку.

«Бюрократи в Брюсселі, здається, не розуміють повідомлення. Якщо вони продовжуватимуть нас переслідувати, використовуючи закон про нелегальних мігрантів, ми перевеземо мігрантів від угорського кордону до головної площі Брюсселя (відповідно до правил, викладених у їхньому невдалому міграційному пакті)», – йдеться у повідомленні.

Раніше Віктор Орбан розкритикував заяву свого близького радника про те, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року. Виступаючи на національному радіо, Орбан заявив, що важливо говорити «дуже обережно і чітко» щодо таких делікатних питань.

«Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наша спільнота стоїть на основі революції 1956 року, виросла з неї», – сказав угорський прем'єр, який зробив національний суверенітет наріжним каменем свого правління.