Хотів говорити із «першими особами»: ЗМІ дізнались подробиці перемовин Пригожина та Кремля

Російська влада вела переговори з Пригожиним ще з вечора 23 червня

Керівник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин під час свого бунту наполягав, щоб у переговорах брали участь «перші особи». З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глава Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

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За словами співрозмовника видання, російська влада вела переговори з Пригожиним ще з вечора 23 червня, коли той оголосив про початок свого «маршу справедливості».

За даними росЗМІ, спершу Кремль сподівався вирішити ситуацію «більш-менш мирним шляхом», однак домовитися з лідером найманців не вдалося.

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При цьому, як стверджують джерела «Медузи», близькі до адміністрації президента РФ, приблизно в середині дня 24 червня Пригожин навіть нібито почав намагатися сам вийти на зв'язок із Кремлем, ба більше навіть «намагався додзвонитися до Путіна, але президент не хотів із ним говорити».

Побачивши активні дії Пригожина, Кремль нібито вирішив не йти на «криваве зіткнення». Російське видання повідомляє, що фінальними переговорами займалася велика група чиновників.

За словами співрозмовника видання, Пригожин наполягав, щоб у переговорах брали участь «перші особи», а з огляду на небажання російського диктатора Володимира Путіна контактувати із засновником ПВК, у парламентерів виявилося не так вже й багато варіантів тому Кремль звернувся до Лукашенка.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).