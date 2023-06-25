Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хотів говорити із «першими особами»: ЗМІ дізнались подробиці перемовин Пригожина та Кремля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хотів говорити із «першими особами»: ЗМІ дізнались подробиці перемовин Пригожина та Кремля
Пригожин після бунту
фото з відкритих джерел

Російська влада вела переговори з Пригожиним ще з вечора 23 червня

Керівник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин під час свого бунту наполягав, щоб у переговорах брали участь «перші особи». З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глава Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

За словами співрозмовника видання, російська влада вела переговори з Пригожиним ще з вечора 23 червня, коли той оголосив про початок свого «маршу справедливості».

За даними росЗМІ, спершу Кремль сподівався вирішити ситуацію «більш-менш мирним шляхом», однак домовитися з лідером найманців не вдалося.

При цьому, як стверджують джерела «Медузи», близькі до адміністрації президента РФ, приблизно в середині дня 24 червня Пригожин навіть нібито почав намагатися сам вийти на зв'язок із Кремлем, ба більше навіть «намагався додзвонитися до Путіна, але президент не хотів із ним говорити».

Побачивши активні дії Пригожина, Кремль нібито вирішив не йти на «криваве зіткнення». Російське видання повідомляє, що фінальними переговорами займалася велика група чиновників.

За словами співрозмовника видання, Пригожин наполягав, щоб у переговорах брали участь «перші особи», а з огляду на небажання російського диктатора Володимира Путіна контактувати із засновником ПВК, у парламентерів виявилося не так вже й багато варіантів тому Кремль звернувся до Лукашенка.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).

Читайте також: Танк застряг у воротах цирку. Фото-символ військового заколоту у Росії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі побачили безпорадність і боягузливість того, хто претендував на статус Великого та Жахливого
Чому заколот Пригожина не був інсценуванням
Сьогодні, 18:18
Під Воронежем збили вертоліт КА-52 – екіпаж загинув
Повітряні сили повідомили, скільки російської авіації було знищено під час заколоту Пригожина
Сьогодні, 14:26
Пригожин поки не на звʼязку, кажуть у його пресслужбі
Востаннє бачили в Ростові: Пригожин після невдалого заколоту не виходить на зв'язок
Сьогодні, 16:48

Політика

Хотів говорити із «першими особами»: ЗМІ дізнались подробиці перемовин Пригожина та Кремля
Хотів говорити із «першими особами»: ЗМІ дізнались подробиці перемовин Пригожина та Кремля
Знав, але нічого не зробив: Путіну наперед було відомо про бунт «вагнерівців» – WP
Знав, але нічого не зробив: Путіну наперед було відомо про бунт «вагнерівців» – WP
Українці розчаровані у Папі Римському. Предстоятель УГКЦ Святослав визнав проблему
Українці розчаровані у Папі Римському. Предстоятель УГКЦ Святослав визнав проблему
Терорист Гіркін закликав Путіна піти у відставку
Терорист Гіркін закликав Путіна піти у відставку
Пригожина ймовірно ліквідують у Білорусі – CNN
Пригожина ймовірно ліквідують у Білорусі – CNN
Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard
Німеччина заявила, коли передасть Україні ще 45 установок Gepard

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
92K
Незавершений переворот в Росії. Перші підсумки
83K
«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни
50K
«Заради особистих амбіцій». Кадиров розповів, чому Пригожин розпочав заколот у Росії
29K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
28K
Атака на Київ: МВС показало перші хвилини після влучання уламків в багатоповерхівку

Новини

«Бунт» Пригожина – перший етап демонтажу путінської системи – Данілов
Сьогодні, 16:21
Атака на Дніпропетровщину та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 11:37
Заколот Пригожина виявив серйозні слабкі місця Кремля – ISW
Сьогодні, 07:13
Противник продовжує зазнавати великих втрат в живій силі – Генштаб
Сьогодні, 06:51
У Шебекіно загорілось підприємство, «вагнерівці» покинули штаб у Ростові: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Атака на Київ: МВС показало перші хвилини після влучання уламків в багатоповерхівку
Сьогодні, 06:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту