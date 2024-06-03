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Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської розвідслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської розвідслужби
За останні шість місяців MSS регулярно публічно заявляв про припинення іноземних шпигунських операцій
фото з відкритих джерел

У своїй заяві міністерства державної безпеки Китаю, китайське цивільне шпигунське агентство, повідомило, що нещодавно розкрило «велику шпигунську справу» за участю MI6

Китай звинуватив Британію у вербуванні подружньої пари, найнятої китайським центральним урядом, для шпигування на користь його розвідувальної служби MI6, оскільки дві країни обмінюються звинуваченнями у шпигунстві. Про це повідомляє CNN.

У своїй заяві міністерства державної безпеки Китаю, китайське цивільне шпигунське агентство, повідомило, що нещодавно розкрило «велику шпигунську справу» за участю MI6, у якій було виявлено двох важливих кротів, «підкинутих британською стороною в наші ряди».

Звинувачення надійшло лише через кілька тижнів після того, як британська поліція висунула звинувачення трьом особам у шпигунстві на користь розвідувальної служби Гонконгу після звинувачень, висунутих у квітні двом іншим особам, звинуваченим у шпигунстві на користь Китаю, включаючи колишнього дослідника відомого законодавця правлячої Консервативної партії.

Ці звинувачення Сполученому Королівству були висунуті після того, як у січні MSS Китаю заявило, що затримало керівника іноземної консалтингової компанії, який нібито шпигував на користь MI6.

Під керівництвом Сі Цзіньпіна, найбільш авторитарного лідера Китаю за останні десятиліття, сумнозвісне таємне шпигунське агентство країни різко підвищило свій суспільний авторитет і розширило свої повноваження. З тіньової організації без будь-якого помітного публічного обличчя MSS перетворилася на дуже помітну присутність у суспільному житті.

За останні шість місяців MSS регулярно публічно заявляв про припинення іноземних шпигунських операцій, заяви, які неможливо перевірити з огляду на їх характер, але малюють агентство в позитивному світлі та регулярно нагадують громадянам Китаю бути обережними.

У своїй останній заяві в понеділок MSS детально висунула свої звинувачення проти подружньої пари.

У ньому сказано, що ймовірний шпигун, ідентифікований за прізвищем Ван, працював на посаді «з доступом до основної конфіденційної інформації» в неназваному центральному державному органі.

У 2015 році заявку Вана на навчання у Великій Британії за програмою обміну було «швидко схвалено», оскільки MI6 цінувала його доступ, повідомляє MSS.

Під час навчання у Британії Вана нібито запрошували на обіди та екскурсії, організовані MI6, щоб зрозуміти його «слабкості характеру та особисті інтереси», повідомляє MSS.

Після того, як виявилося, що у Вана «сильне бажання грошей», британське шпигунське агентство використало випускника, щоб заманити його на неповний робочий день із високою винагородою, повідомляє MSS.

Нагадаємо, Національна служба контррозвідки Великої Британії МІ5 отримала наказ зосередити свої зусилля на боротьбі зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді.

Таким чином РФ намагається зменшити підтримку України з боку Великої Британії.

До слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що по всій Європі активізувалася діяльність російської агентурної мережі. Вона становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку Росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни заявив міністр національної оборони Польщі, передає газета Rzeczpospolita.

Читайте також: CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян

 
Теги: Китай шпигун Велика Британія

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