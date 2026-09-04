Трамп зробив заяву про запрошення Путіна на саміт G20

Саміт G20 запланований на 14-15 грудня 2026 року в Маямі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не ухвалив рішення щодо можливого запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

«Я поки ще не думав про це», – сказав Трамп.

Зауважимо, що саміт G20 запланований на 14-15 грудня 2026 року в Маямі. Зокрема, раніше американські медіа повідомляли, що Трамп розглядав можливість запросити Путіна на зустріч лідерів «Групи двадцяти». Востаннє Трамп і Путін особисто зустрічалися на саміті в Анкориджі. Після цього вони підтримували контакти телефоном.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, коли Київ та Москва будуть готові до укладення мирної угоди щодо завершення війни.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін можуть провести тристоронню зустріч під час Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. У Кремлі заявили, що можливість таких переговорів уже обговорювалася.