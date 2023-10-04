Німеччина відправить Україні додаткові системи ППО для захисту зерна – Bloomberg

Засоби ППО мають допомогти Україні захистити постачання зерна від потенційних атак Росії

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані у цьому питанні.

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Берлін відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T та понад 10 зенітних установок Gepard, які забезпечать прикриття вантажів, що прямують до Румунії. Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а подальші системи IRIS-T підуть за нею, як тільки їх збудують.

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з питань оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T та установок Gepard, а також боєприпасів.

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«Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів», – сказав він, не вдаючись до подробиць.

Нагадаємо, влада Німеччини передала Збройним силам України чергову партію військової техніки та боєприпасів.

До слова, Литва наполягає на альтернативному шляху для українського зерна.