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У Німеччині майбутня коаліція погодила багатомільярдний оборонний пакет

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Німеччині майбутня коаліція погодила багатомільярдний оборонний пакет
Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина має докласти великих зусиль для зміцнення обороноздатності
фото: dpa

Витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень

Блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), що ведуть переговори про формування нового уряду, домовились про багатомільярдний пакет кредитного фінансування оборони та інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Як заявив очільник ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, обидві політсили усвідомлюють, що Німеччина та Європа загалом повинні докласти дуже великих зусиль для зміцнення обороноздатності.

Згідно з домовленостями, усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень. Також Мерц повідомив про плани щодо створення спеціального інфраструктурного фонду загальним обсягом 500 мільярдів євро протягом 10 років.

Ще у планах – реформа «боргового гальма», яку хочуть провести за допомогою більшості ще чинного Бундестагу, до скликання нового складу парламенту. Для цього треба внести зміни до конституції, тому наступного тижня парламентські групи ХДС/ХСС і СДПН звернуться з поданням про внесення змін до Основного закону ФРН.

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, які визначили нового канцлера та склад нового парламенту.

Блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом офіційно переміг на цих виборах, набравши 28,5% голосів. Друге місце – вперше у своїй історії – посіла правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» з 20,8%. Соціал-демократична партія Німеччини була лише третьою (16,4%), хоча саме соціал-демократи очолювали попередній уряд.

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Теги: коаліція Німеччина Бундестаг ВВП Фрідріх Мерц

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