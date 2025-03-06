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Німецький міністр назвав дату наступного «Рамштайну»

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Німецький міністр назвав дату наступного «Рамштайну»
Крім «Рамштайну», Пісторіус анонсував і засідання «Групи п’яти»
фото: eurointegration.com.ua

Засідання пройде під спільним керівництвом Британії та Німеччини  

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус озвучив терміни нового засідання Контактної групи з питань оборони України. Засідання у форматі «Рамштайн» може відбутися наприкінці березня чи на початку квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова Пісторіуса під час спільної пресконференції з міінстром оборони України Рустемом Умєровим. 

«Для координації цього процесу мій британський колега Джон Гілі та я вирішили спільно очолити Контактну групу з питань України та продовжити її роботу під нашим спільним керівництвом», – сказав Борис Пісторіус.

За його словами, наступного тижня в Парижі відбудеться засідання «Групи п’яти», до якої входять Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Польща.

Головною темою зустрічей та обговорень буде компенсація допомоги США, яка вже була втрачена або може бути втрачена в майбутньому.

«Ми прагнемо компенсувати втрату підтримки з боку США або, принаймні, значну її частину, за рахунок нової допомоги. Ми могли б надати додаткову підтримку, постачаючи все необхідне – від артилерійських боєприпасів до систем командного зв’язку Starlink», –  зазначив німецький міністр оборони.

Нагадаємо, попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулось 12 лютого у Брюсселі. На цьому засіданні вперше головував держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Участь у зустрічі також взяв міністр оборони США Піт Гегсет. 

До цього Велика Британія підтвердила, що вперше скликатиме «Рамштайн» замість США – зазвичай такі засідання проходили за головування очільника Пентагону.

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Теги: саміт США Україна Велика Британія Німеччина

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