Донька Фаріон розповіла, що робила її мама в останні тижні перед убивством

Перед смертю мовознавиця не формулювала жодних побоювань за своє життя і не говорила про те, що їй погрожують

Екснардепка й мовознавиця Ірина Фаріон в останні тижні перед убивством хвилювалася про безпеку своєї сім'ї. Про це розповіла її дочка Софія Семчишин в інтерв'ю «Уніан».

За словами Семчишин, детально її мати не формулювала жодних побоювань за своє життя і не говорила про те, що їй погрожують.

«Останніми тижнями вона мені дзвонила і питала, чи зачинила я вікна та двері. Щодня ввечері дзвонила і питала, чи вдома ми, чи забрала я дітей. Вона мене берегла і ніколи не говорила мені про свої побоювання або передчуття. Але коли ми йшли вулицею, мама не любила, щоб позаду хтось ішов. Вона зупинялася, пропускала ту людину, тоді йшла далі», – пригадала донька Фаріон.

Вона стверджує, що її мати не могла й уявити, що її вб’ють вдень біля власного будинку, на очах у всіх.

«Того, що її вб’ють серед білого дня у Львові, біля власного будинку, на очах у купи людей, вона точно уявити не могла», – сказала Семчишин.

Перебіг розслідування вбивства Фаріон вона коментувати відмовилася, додавши тільки, що їй слідчі надали рівно стільки ж інформації, скільки й озвучили публічно.

Раніше Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.