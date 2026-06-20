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Британія розпочала створення нової зброї для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британія розпочала створення нової зброї для України
Британія прискорила створення дешевшої альтернативи Storm Shadow
фото: MBDA

Лондон запустив прискорений проєкт далекобійних ракет, які не залежатимуть від американських компонентів та даних

Велика Британія розпочала реалізацію проєкту зі створення нової далекобійної зброї для України, яка не залежатиме від американських компонентів та інформаційної підтримки. Очікується, що нові системи зможуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Проєкт Brakestop британське Міністерство оборони запустило наприкінці 2024 року в прискореному режимі спеціально для підтримки України.

До розробки залучили компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace. Наразі вони працюють над трьома різними системами озброєння, які планують випробувати найближчими місяцями як у Великій Британії, так і в Україні.

Співрозмовники Bloomberg повідомили, що нові ракети можуть надійти на озброєння вже протягом року. Очікується, що нові боєприпаси поступатимуться за точністю та потужністю ракетам Storm Shadow, однак їхня вартість буде приблизно удвічі нижчою.

Особливістю проєкту стала повна відмова від американських компонентів та американських даних. За інформацією джерел, саме така вимога була принциповою для британського уряду, який прагне зменшити залежність від оборонної промисловості США.

Повідомляється, що нові системи отримають бойову частину вагою щонайменше 225 кілограмів та зможуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.

Вартість однієї одиниці озброєння без урахування бойової частини оцінюється приблизно у 400 тис. фунтів стерлінгів або понад $529 тис..

За даними Bloomberg, усі три компанії, які беруть участь у проєкті, заявили про готовність вийти на виробництво не менш ніж 40 одиниць озброєння на місяць уже через три-чотири місяці після отримання замовлення.

Як зазначає видання, у разі відсутності британського контракту виробники готові пропонувати свої розробки безпосередньо Україні або іншим європейським державам.

Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 852 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть сотні ракет для систем протиповітряної оборони, тисячі безпілотників та сучасні радари. 

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Теги: Велика Британія ракета зброя Україна військова допомога

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