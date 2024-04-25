Білорусь перекинула підрозділ ППО до кордону з Росією

Мета перекидання білоруських військових у російське прикордоння невідома

На тлі атак українських безпілотників по військових цілях на території Росії, Білорусь перекинула підрозділ своєї протиповітряної оборони до кордону з РФ. Про це пише моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що у Климовицький район Могильовської області Республіки Білорусь було перекинуто один із підрозділів 740-го зенітного ракетного полку військових сил Білорусі.

740-й зенітний ракетний полк (в/ч 15847) дислокується в Борисові і входить до складу Північно-Західного оперативного командування. На озброєнні полку – ЗРК «Оса-АКМ».

Військові розташувалися в околицях населеного пункту Федотова Буда в безпосередній близькості від кордону з Росією (Смоленська область). Відстань від населеного пункту до кордону становить близько п'яти кілометрів.

Мета перекидання білоруських військових у російське прикордоння невідома. На території Климовицького району не розташовані стратегічно важливі об'єкти промисловості, які можна було б додатково прикрити засобами ППО. Промисловість сусідніх районів Могильовської області представлена переважно підприємствами легкої та харчової промисловості.

Аналітики зазначають, що основні підрозділи зенітних ракетних військ ЗС РБ розташовані в західній і центральній частинах Білорусі. Крім Бобруйська, де дислокується 147-й зенітний ракетний полк (військова ППО), на сході немає підрозділів зенітних ракетних військ.

Нагадаємо, у Білорусі інструктори з ПВК «Вагнера» готують диверсійні загони для роботи на території України.

Як повідомлялося, у Білорусі проходить масштабна перевірка боєготовності армії, наразі призвано тисячі резервістів.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.