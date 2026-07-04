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Путін у камуфляжі втрапив у кумедну ситуацію (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Путін у камуфляжі втрапив у кумедну ситуацію (відео)
Путін декілька разів зупиняв олівець, який котився в його бік
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Користувачі соцмереж помітили незвичний момент під час відеозапису за участю російського диктатора

У мережі активно обговорюють нове відео за участю російського диктатора Володимира Путіна, який з'явився в камуфляжі під час наради у приміщенні, представленому як військовий штаб. Однак увагу користувачів привернули не заяви глави Кремля, а несподіваний епізод із олівцем, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як олівець, що лежав на столі, двічі самостійно котиться у бік Путіна. При цьому чути характерний звук його руху по поверхні столу. Після другого разу російський диктатор зупиняє олівець рукою та кладе його перед собою.

Саме цей момент став предметом активного обговорення у соцмережах. 

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До слова, нещодавно Володимир Путін потрапив у черговий курйоз. Диктатора помітили за дивним заняттям, коли він гладив пасажирський літак. Путін відвідав Льотно-дослідницький інститут (ЛДІ) імені М.М. Громова в підмосковному Жуковському.

Коли Путін опинився у кабіні пілотів пасажирського регіонального літака Sukhoi SJ-100, він почав дивно поводитися. Російський президент почав пестити частини літака з незвичним виразом обличчя. У цей момент Путін виглядав задоволеним. На одному фото він стискає губи, погладжуючи частину літака, а на іншому підозріло дивиться на фотографа, ніби його застали за тим, що не мало потрапити в об’єктив.

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Теги: путін

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