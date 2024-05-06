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Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків
фото: mvs.gov.ua

Політиків розшукують «за статтею КК», але не уточнюється, за якою

МВС Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова і колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це повідомляє пропагандистське медіа РИА Новости та ТАСС з посиланням на сайт МВС РФ.

Крім того, у розшук оголосили колишнього главу МЗС України Павла Клімкіна, ексголову Верховної Ради і колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків фото 1
скрін: РИА Новости
Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків фото 2
скрін: РИА Новости
Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків фото 3
скрін: РИА Новости
Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків фото 4
скрін: РИА Новости

Зазначається, що їх розшукують «за статтею КК», але не уточнюється, за якою.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

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Теги: росія розшук

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