Росія оголосила в розшук Данілова, Авакова та ще декількох українських політиків

Політиків розшукують «за статтею КК», але не уточнюється, за якою

МВС Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова і колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це повідомляє пропагандистське медіа РИА Новости та ТАСС з посиланням на сайт МВС РФ.

Крім того, у розшук оголосили колишнього главу МЗС України Павла Клімкіна, ексголову Верховної Ради і колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

скрін: РИА Новости

скрін: РИА Новости

скрін: РИА Новости

скрін: РИА Новости

Зазначається, що їх розшукують «за статтею КК», але не уточнюється, за якою.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.