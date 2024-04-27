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Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро
фото з відкритих джерел

Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів

26 квітня міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі «Рамштайн» оголосила про фінансову допомогу з посилення української протиповітряної оборони. Про це пише RTBF.

За словами Дедондер, Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів, а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

«Ми залишатимемося мобілізованими протягом наступних тижнів, щоб підтримати Україну. Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться», – додала голова Міноборони Бельгії.

Водночас вона не уточнила які саме та скільки ракет буде надано Україні.

Раніше повідомлялося, що влада Бельгії анонсувала передачу Україні винищувачі F-16 до кінця 2024. Точні терміни поки що невідомі. 

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на $6 млрд. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками «Рамштайн-21». Пентагон оприлюднив список озброєнь, що надійдуть до України у рамках цієї підтримки.

До слова, Мадрид надішле ракети Patriot для України. Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Теги: Бельгія військова допомога

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