США після виборів представлять план післявоєнного облаштування Гази

У Держдепі не вважають за можливе домогтися угоди про припинення вогню та повернення ізраїльських заручників до кінця роботи президента США Джо Байдена

Влада США після президентських виборів має намір оприлюднити план відновлення Сектору Гази, коли там закінчаться бойові дії. Про це пише Axios з посиланням на джерела.

За даними журналістів, держсекретар Ентоні Блінкен вивчає післявоєнний план для Гази, який ґрунтується на ідеях Ізраїлю та ОАЕ і який представлять після виборів президента. Два джерела видання у Держдепі уточнили, що «якщо Блінкен надасть план, у ньому будуть як ідеї Ізраїлю та ОАЕ, так і ідеї США, а метою буде заручитися ширшим консенсусом у регіоні».

За словами американських чиновників, у Держдепі не вважають за можливе домогтися угоди про припинення вогню та повернення ізраїльських заручників до кінця роботи адміністрації президента США Джо Байдена. У зв'язку з цим проєкт перебудови Гази вважається планом Б для початку виходу з конфлікту. Представники США, Ізраїлю та ОАЕ обговорювали різні ідеї для нього протягом місяців.

Відповідно до проєкту, у Газі розгорнуть тимчасову міжнародну місію, яка опікуватиметься роздачею гуманітарної допомоги, наведенням порядку, створенням основи для майбутньої влади. ОАЕ запропонували направити своїх військових для цієї місії. Однак ОАЕ зумовили своєю участю дозвіл на місію від Палестинської національної адміністрації (ПНА) після проведення необхідних для ПНА реформ та обрання незалежного прем'єра.

Дискусії щодо плану пожвавилися за останні тижні. Але основною темою розбіжностей ОАЕ та Ізраїлю залишається роль ПНА. Абу-Дабі хоче призначення прем'єра, який допоміг би з перехідним періодом у Газі. Ізраїльська сторона, своєю чергою, готова говорити про роль ПНА лише у довгостроковій перспективі.

«Ми не підтримаємо план без участі в ньому ПНА в Газі. Те, якою буде роль, все ще є предмет обговорень», – прояснив позицію США один із співрозмовників Axios у Держдепі.

За словами американських джерел, план став дуже складним питанням для Держдепу, викликав запеклі суперечки між радниками Блінкена, а також між Блінкеном і високопоставленими дипломатами США. Багато хто в Білому домі та Держдепі побоюється, що план у результаті фактично виключить із процесу ПНА, чого домагаються Ізраїль та ОАЕ. Деякі співробітники Держдепу вважають, що проєкт грає на руку лише Нетаньяху, і його відкинуть палестинці.

Високопоставлений представник ПНА заявив Axios, що ПНА дуже насторожено ставиться до плану Ізраїлю та ОАЕ, і не вірить у його підтримку в регіоні. «Ігри із самоврядуванням у Газі дуже небезпечні. Будь-яка помилка може вбити палестинський національний проєкт», – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду.