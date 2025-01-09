Стало відомо про нове місце роботи колишньої президентки Грузії

Експрезидентка Грузії Саломе Зурабішвілі влаштувалась в інститут Маккейна у США

Саломе Зурабішвілі після закінчення повноважень президентки Грузії стала учасницею дослідницької програми Генрі Кіссінджера 2025 року в Інституті Маккейна при Університеті американського штату Арізона.

«Для мене велика честь отримати стипендію Кіссінджера. За часів боротьби між автократіями та демократіями дуже важливо, щоб ми підтримували демократичні сили. Грузія уособлює цю боротьбу», – наводяться слова Зурабішвілі на сайті Інституту Маккейна, який базується у Вашингтоні.

«Президентка Зурабішвілі є втіленням політичної мужності та державницьких ідеалів стипендії Кіссінджера», – сказала виконавчий директор Інституту Маккейна Евелін Фаркас. «Вона продемонструвала силу та рішучий захист демократії своєї країни в Європі перед лицем насильницьких репресій і автократичного захоплення. Як стипендіат Кіссінджера Інституту Маккейна 2025 року, вона може продовжувати керувати зусиллями з повернення Грузії на демократичний шлях».

Нагадаємо, у парламенті Грузії 29 грудня відбулася інавгурація шостого президента Михеїла Кавелашвілі. Його було обрано на п'ятирічний термін 14 грудня колегією виборців. Зурабішвілі заявляла, що не складе повноваження, оскільки вважає парламент «нелегітимним», але після інавгурації Кавелашвілі вона назвала цю подію «пародією» і залишила президентський палац.

Варто зазначити, що Кавелашвілі не визнає також опозиція та значна частина міжнародних партнерів країни. Після інавгурації невизнаний президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі підписав кілька законів, які опозиція називала «репресивними».