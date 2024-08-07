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Вибухи в Хмельницькому та робота ППО у Сумах: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи в Хмельницькому та робота ППО у Сумах: головне за ніч
Сьогодні знову було чути вибухи
фото з відкритих джерел

Вночі у двох областях було чути вибухи

На Київщині знову лунав сигнал повітряної тривоги.  У Сумах та Хмельницькому було чути вибухи. Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

У Сумах було чути вибухи, працювала ППО

Ніч на 7 серпня у Сумах була сповнена тривоги: звуки вибухів розривали тишу, а сигнал повітряної тривоги не вщухав вже майже 14 годин. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що в місті працює ППО.

У Хмельницькому пролунала серія вибухів

Сьогодні вночі, 7 серпня, близько 2:30, у Хмельницькому було чутно серію вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події. 

У Росії пролунали вибухи біля Курської АЕС

Пізно ввечері 6 серпня у місті Курчатов Курської області пролунала серія вибухів. Звуки були чутні в районі розташування Курської атомної електростанції, що викликало занепокоєння у місцевих жителів та користувачів соціальних мереж. Про це пишуть РосЗМІ. Також про ракетну небезпеку повідомив  в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу

Кандидатка від демократів Камала Гарріс та її нещодавно оголошений претендент на посаду віцепрезидента США Тім Волз уперше виступили разом на передвиборчому мітингу у Філадельфії, штат Пенсильванія. 

Кандидат Гарріс у віцепрезиденти США: як Тім Волз ставиться до України

Оксана Маркарова підкреслила, що Тім Волз завжди був на стороні України, зокрема, в часи кризи з РФ. У 2022 році губернатор Волз ініціював припинення всіх контрактів державних компаній Міннесоти з Росією. Нещодавно він підписав меморандум про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною, що стало ще одним підтвердженням. 

Теги: Меморандум Оксана Маркарова Камала Гарріс

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