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Учасниця шоу «Фермер шукає дружину» очолить нідерландське міністерство

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Учасниця шоу «Фермер шукає дружину» очолить нідерландське міністерство
Фемке Віерсма – 39-річна регіональна чиновниця у північній провінції Фрисландія
фото: Flickr

Фемке Віерсма є співзасновницею Руху фермерів-громадян, – партії, яка минулоріч неочікувано перемогла на виборах до верхньої палати парламенту Нідерландів

У Нідерландах колишня учасниця телевізійного реаліті-шоу «Фермер шукає дружину» Фемке Вірсма збирається стати наступним міністром сільського господарства Нідерландів. Про це пише Politico.

Фемке Віерсма, 39-річна регіональна чиновниця у північній провінції Фрисландія, є співзасновницею Руху фермерів-громадян (BBB) ​​– партії, заснованої у 2019 році на знак протесту проти рішень уряду обмежити використання азотних добрив для фермерів і яка минулоріч неочікувано перемогла на виборах до верхньої палати парламенту Нідерландів. 

BBB, за домовленістю урядової коаліції, отримає дві найвищі посади в оновленому Міністерстві сільського господарства, рибальства, продовольчої безпеки та природи Нідерландів – міністра та державного секретаря.

Тоді як Вірсма стане міністеркою, на посаду державного секретаря планується призначити 71-річного посадовця Жана Руммені.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа.

Раніше в міністерстві оборони Нідерландів повідомили про виділення €60 млн на закупівлю безпілотників для України й «розвитку потенціалу».

До слова, винищувачі F-16, які Нідерланди планують передати Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території Російської Федерації. 

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Теги: міністр Нідерланди політика

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