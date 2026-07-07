Україна та Естонія підписали Drone Deal

Зеленський та Крістен Міхал на полях саміту НАТО підписали угоду у форматі Drone Deal

Drone Deal уже об'єднує сім держав

Україна та Естонія уклали угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal. Документ на полях саміту НАТО в Анкарі підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише «Главком».

Естонія стала сьомою країною, яка приєдналася до ініціативи президента України. Формат Drone Deal передбачає довгострокове оборонне партнерство, що охоплює спільне виробництво, обмін технологіями, фінансові зобов'язання та експорт перевірених у бойових умовах рішень.

«Ця угода – це не лише шлях до швидшої співпраці між нашими країнами. Це крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом, і це має величезне значення. Ми розвиватимемо спільне військове виробництво на території обох країн, зокрема важливих засобів захисту неба», – повідомив Зеленський.

Drone Deal – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.

Зеленський подякував Естонії за послідовну військову, гуманітарну та політичну підтримку, а також за сприяння євроінтеграції та майбутньому членству України в НАТО.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що угода відкриває нові можливості для співпраці між українською та естонською оборонною промисловістю, розвитку сучасних технологій і зміцнення безпеки обох держав.

«Україна продовжує розширювати міжнародну кооперацію у сфері оборони. Drone Deal вже об'єднує сім країн і стає важливим інструментом розвитку українського ОПК та посилення безпеки партнерів», – додав він.

Як раніше повідомлялось, протягом наступних шести місяців Україна та Європейський Союз можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal, запропонованої Києвом.

У червні цього року президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal.