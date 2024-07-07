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Вибори у Франції: розпочався другий тур

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вибори у Франції: розпочався другий тур
Протестувальники беруть участь у мітингу, скликаному французькими профспілками та організаціями громадянського суспільства проти ультраправої партії RN
фото: euractiv.com

Екзит-поли та перші результати очікуються після 20:00

7 липня у Франції розпочався другий тур парламентських виборів. Ультраправа партія «Національне об'єднання» (RN) на чолі з Марін Ле Пен може здобути перемогу. Про це повідомляє Euractiv.

Видання пише, що президент-центрист Еммануель Макрон призначив дострокові вибори після поразки під час кампанії до Європарламенту у середині червня.

Останні опитування показують, що «Національне об'єднання» не зможе отримати 289 мандатів, необхідних для абсолютної більшості у 577-місцевих Національних зборах.

Екзит-поли та перші результати очікуються після 20:00.

Нагадаємо, Європейська народна партія (ЄНП) отримає найбільшу кількість мандатів у новому складі Європейського Парламенту. 

Як повідомлялося, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, громадяни 21 країни Європейського Союзу, включаючи Францію й Німеччину, голосують на виборах до Європарламенту. Це фінальний четвертий день голосування. Очікується, що його результати змістять Європарламент «управо» та збільшать вплив націоналістів-євроскептиків.

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Теги: Франція Еммануель Макрон Марін Ле Пен вибори

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