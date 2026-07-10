Вучич оголосив про відставку: коли залишить посаду президента Сербії

Вучич підтвердив намір піти у відставку та запропонував одночасно провести парламентські й президентські вибори

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду глави держави через кілька днів після офіційного оголошення парламентських виборів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TV Pink, пише «Главком».

За словами Вучича, як президент він спершу має оголосити проведення парламентських виборів, після чого подасть у відставку. «Я маю оголосити парламентські вибори як президент Республіки, потім мине кілька днів, і я піду у відставку. Я вже заявляв про це, щоб ніхто не вдавав, ніби цього не знає», – сказав він.

Вучич також заявив, що не заперечує проти одночасного проведення парламентських і президентських виборів. «Чому я маю ховатися? Я пропоную їм і парламентські, і президентські вибори. Ми будемо боротися, щоб перемогти їх на обох», – зазначив президент Сербії.

Водночас він висловив сумнів у реальному рівні підтримки своїх політичних опонентів. «Вони казали, що мають підтримку 70% виборців. Тепер питання в тому, чи мають вони хоча б 30%», – заявив Вучич.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич після протесту в Славії заявив, що термін його повноважень незабаром закінчиться і він може піти у відставку.

Раніше поліція Белграда застосувала сльозогінний газ і світлозвукові гранати проти десятків тисяч антиурядових демонстрантів, які вимагають відставки президента Александара Вучича та дострокових виборів.

Як повідомлялося, протест переріс в загальнонаціональну кампанію: студенти й громадяни вимагають дострокових парламентських виборів, верховенства права та відповідальності за напади на демонстрантів і журналістів. Спеціальний доповідач ООН з прав людини зазначив, що ситуація в країні погіршилася з часу його квітневого візиту 2025 року – зокрема через те, що поліція прикриває замаскованих нападників на протестувальників.