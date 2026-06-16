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Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ
Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зустрівся із Володимиром Зеленським
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Ми готові й надалі працювати разом, щоб наші народи ставали сильнішими

Український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

«Дуже радий був побачити президента Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, і важливо, що ми завжди в предметній комунікації. Ми бажаємо миру й безпеки кожному народу та лідеру, які й нам в Україні допомагають», – йдеться у повідомленні.

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фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський додав: «Україна підтримала ОАЕ та інші держави регіону Затоки у складний момент. Ми готові й надалі працювати разом, щоб наші народи ставали сильнішими. Дякую за повагу до України та українців!».

Нагадаємо, на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялось, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи».

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про завершення першої багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна», яка відбулася на полях саміту «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен. Український лідер висловив вдячність очільникам держав та європейських інституцій за сильні ідеї щодо того, як змусити Російську Федерацію до справедливого миру.

До слова, в Евіані, де цьогоріч відбувається саміт G7, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України, постачання додаткових систем ППО та ракет до них, а також ситуацію на полі бою і результати українських далекобійних санкцій.

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Теги: Володимир Зеленський ОАЕ

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