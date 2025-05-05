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Ціни на нафту різко обвалилися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ціни на нафту різко обвалилися
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $2,04 за барель
фото з відкритих джерел

Ціни обвалилися через те, що ОПЕК+ планує значно прискорити збільшення видобутку нафти

У понеділок, 5 травня, ціни на нафту впали більш ніж на $2 за барель на початку азійських торгів. Причиною цьому став намір ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) прискорити зростання видобутку нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $2,04 за барель, або на 3,33%, до $59,25 за барель, тоді як американська нафта марки WTI знизилася на $2,10, або на 3,60%, до $56,19 за барель.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася прискорити зростання видобутку нафти, збільшивши видобуток у червні на 411 тис. барелів на день.

Згідно з розрахунками Reuters, збільшення видобутку у червні призведе до загального сукупного збільшення видобутку за квітень, травень та червень до 960 тис. барелів на добу, що становить 44% скорочення від 2,2 млн барелів на добу, узгоджених з 2022 року.

Агентство також наводить слова засновника Evans on Energy Тіма Еванса. Він стверджує, що рішення ОПЕК+ від 3 травня про збільшення квот на видобуток ще на 411 тис. барелів на добу на червень посилює очікування ринку щодо того, що світовий баланс попиту та пропозиції рухається до профіциту.

Як зазначає агентство, ОПЕК+ може повністю скасувати свої добровільні скорочення до кінця жовтня, якщо її члени не покращать дотримання своїх квот на видобуток.

Нагадаємо, Саудівська Аравія повідомила союзникам, що не бажає підтримувати ринок нафти подальшими скороченнями постачання і може витримати тривалий період низьких цін.

Ер-Ріяд був обурений тим, що Казахстан та Ірак видобували більше за цільові показники, встановлені групою ОПЕК+ для підтримки балансу попиту та пропозиції на ринках нафти.

Скорочення постачань підтримали ціни, що, своєю чергою, збільшило доходи від експорту, від яких залежать багато виробників нафти. Протягом останніх місяців Саудівська Аравія закликала країни ОПЕК+ дотримуватися встановлених цілей та компенсувати надлишок пропозиції.

Як повідомлялося, у межах угоди про корисні копалини першими будуть реалізовані нафтогазові проєкти, оскільки їх найлегше реалізувати.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України вважає, що Російська Федерація перебуває на порозі економічної кризи.

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Теги: нафта ОПЕК

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