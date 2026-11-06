Генерал Дука під час суду заявив, що голова Нацбанку причетний до справи «Карфаген» (відео)

Дука звернувся до слідчих і Пишного із вимогою підтвердити або спростувати його слова

Фігурант розслідування стверджує, що Андрія Пишного напередодні судового засідання нібито викликали до НАБУ

Під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу генерал СБУ Сергій Дука заявив, що голова Національного банку України Андрій Пишний нібито відвідував НАБУ напередодні розгляду справи. За словами фігуранта «Карфагена», там Пишному могли поставити завдання не пропускати через банки кошти для сплати застави, якщо суд визначить такий запобіжний захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву підозрюваного.

«Вчора викликали в НАБУ Пишного і сказали, щоб він не пропускав заставу по мені. Спитайте в Пишного, був він учора в НАБУ чи ні», – заявив Дука.

Він також стверджував, що під час зустрічі з Пишним нібито обговорювали, що відбуватиметься з грошима, якщо суд визначить заставу.

«Що буде із заставою, якщо мені визначать заставу, що буде далі відбуватися? Просто банки не будуть її пропускати. Ми це вже проходили», – сказав генерал.

Дука звернувся до слідчих із проханням підтвердити або спростувати його слова про нібито візит голови Нацбанку до НАБУ. Водночас він не навів доказів того, що така зустріч відбулася або що Пишний отримував вказівки блокувати сплату застави.

Зазначимо, що заява генерала наразі є його особистим твердженням. Вона сама по собі не свідчить про причетність голови Нацбанку розслідування у межах справи «Карфаген».

Варто нагадати, що питання банківського контролю за коштами, які вносяться як застави у справах ВАКС, загострилося після низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, у серпні НАБУ та САП повідомили про операцію «Форест Гамп». За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн, які згодом були використані для внесення застави за колишнього міністра Германа Галущенка. У справі також досліджуються операції, проведені через банківську систему.

Безпосередньо нинішній заяві Нацбанку передувало рішення Вищого антикорупційного суду щодо застави за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Її захист заявив, що банки та платіжні сервіси відмовляються проводити платежі для внесення визначеної судом застави.

ВАКС задовольнив скаргу захисту та зобов'язав Національний банк перевірити відмови банків. Суд також зажадав надати інформацію про листи та рекомендації НБУ фінустановам щодо операцій із призначенням платежу «застава». Після цього регулятор публічно наголосив, що не давав банкам вказівок автоматично відмовляти у проведенні таких операцій.