Окупанти завдали авіаудару по житловому мікрорайону Сум: є поранена

Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі міста

Російські війська вночі завдали авіаудару по житловому мікрорайону Сум. Внаслідок атаки поранено жінку, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та приватні будинки. Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

«За даними слідства, в ніч з 11 на 12 жовтня 2024 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали масованого авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Одна ракета влучила в житловий мікрорайон, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок. 30-річна жінка дістала поранення», – йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали масованого авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Суми фото: Telegram/Прокуратура Сумщини

За словами правоохоронців, унаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджено адміністративні будівлі та щонайменше три приватні будинки.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок атаки поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру фото: Telegram/Прокуратура Сумщини

Нагадаємо, російська війська знову атакували вночі Україну. Так, українським силам вдалося збити 24 ворожих безпілотники. У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу з Білгородщини та 28-ма ударним БпЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, у Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі заявляли про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі. Натомість російське Міністерство оборони заявило, що вночі нібито було збито 47 українських безпілотників.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі досі триває масштабна пожежа.