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У Києві банда обкрадала квартири літніх людей практично на їхніх очах: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві банда обкрадала квартири літніх людей практично на їхніх очах: деталі
Поліцейські затримали зловмисників одразу після вчинення ними останнього злочину – вони викрали 37 тис. гривень у 83-річної пенсіонерки
фото: Нацполіція

Зловмисники – троє жінок та їх спільник – чоловік. Фігуранти приїхали з Сумщини та займалися крадіжками з осель літніх людей

У Києві троє жінок та їхній спільник-водій обкрадали квартири літніх людей під виглядом працівників газової служби. Про це повідомила поліція Києва.

«Четверо фігурантів – троє жінок та їх спільник-водій, вони заходили до осель пенсіонерів та під приводом перевірки газових лічильників викрадали з квартир потерпілих усі їхні заощадження. Від дій зловмисників постраждало щонайменше троє літніх мешканців столиці», – йдеться у повідомленні.

Затримали членів злочинної групи співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного Главку поліції. Зловмисники – троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їх спільник – 50-річний чоловік. Фігуранти приїхали до столиці з Сумської області та займалися крадіжками з осель літніх людей.

Поліцейські затримали зловмисників одразу після вчинення ними останнього злочину – вони викрали 37 тис. гривень у 83-річної пенсіонерки
Поліцейські затримали зловмисників одразу після вчинення ними останнього злочину – вони викрали 37 тис. гривень у 83-річної пенсіонерки
фото: kyiv.npu.gov.ua

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус, зловмисники діяли за заздалегідь спланованим сценарієм.

«Вони заздалегідь обирали жертву серед одиноких пенсіонерів. Переконувались, що людина в помешканні знаходиться сама, заходили до оселі, представляючись працівницями газової служби. Двоє фігурантів відвертали увагу господаря, а їхня спільниця тим часом швидко обшукувала кімнати та викрадала заощадження потерпілих. Після чого вони швидко поверталися до своєї автівки, де їх чекав спільник-водій, який контролював обстановку ззовні будинку», – розповів Леус.

Поліцейські затримали зловмисників одразу після вчинення ними останнього злочину – вони викрали 37 тис. гривень у 83-річної пенсіонерки. Наразі слідчі вже довели причетність фігурантів до ще двох злочинів, скоєних аналогічним шляхом. Тоді ділки винесли з квартир 75-ти та 85-річних пенсіонерів 34 500 грн.

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, з початку 2024 року в Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв з уражаючими елементами. Це удвічі більше в порівнянні із минулим роком. 

До слова, у Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тис. гривень. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.

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Теги: чоловік поліція водій банда

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