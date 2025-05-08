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САП вимагає конфіскації елітної квартири у родини міністра агрополітики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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САП вимагає конфіскації елітної квартири у родини міністра агрополітики
Міністр агрополітики проживає в елітній квартирі тещі
фото: Віталій Коваль/Facebook

САП звернулась до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і стягнення її чи її вартості (9,3 млн грн) у дохід держави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати частину вартості квартири, в якій проживає міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Нерухомість оформлена на тещу чиновника Галину Баранюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

«САП за матеріалами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також на підставі даних НАБУ, самостійно одержаних доказів та інформації видання «Слідство.Інфо», заявила позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). У позові йдеться про визнання необґрунтованою частини активу, оформленого на родичку чинного міністра аграрної політики та продовольства України, а також стягнення цієї частини або її вартості в дохід держави», – йдеться у заяві НАЗК.

Теща посадовця у 2021 році набула у власність квартиру площею понад 170 м кв. та вартістю $300 тис. в одному з елітних житлових комплексів Києва. З 2023 року Віталій Коваль декларує цей об’єкт як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини. Водночас зібрані докази доводять, що він та його родина почали використовувати цю квартиру значно раніше. 

«Саме усвідомивши, що користування елітним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її мати у серпні 2023 року уклали договір оренди цієї квартири, встановивши щомісячну орендну плату. Відтоді дружина посадовця почала перераховувати на картковий рахунок своєї матері орендну плату. Проте аналіз руху коштів на рахунку матері свідчить про те, що цим рахунком також користувалася її дочка. Посадовець заперечив матеріальну причетність до придбання цього об’єкта – як свою, так і дружини», – стверджує НАЗК.

За даними НАЗК, співставлення доходів та видатків родички встановило часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на майже 5,5 млн грн була спростована здобутими доказами. Зважаючи на це, САП звернулась до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і стягнення її чи її вартості (9,3 млн грн) у дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Нагадаємо, що у вересні минулого року журналісти з'ясували, що міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 кв. метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу. Згідно із декларацією, Віталій Коваль вказав, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 кв метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири зазначена Галина Петрівна Баранюк.

Зауважимо, 5 вересня Верховна Рада погодила призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. Перед цим його звільнили з посади очільника Фонду державного майна України. 

Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.

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Теги: НАЗК САП квартира Віталій Коваль

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