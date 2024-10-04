Війна на Близькому Сході: верховний лідер Ірану заявив, що не відступить від Ізраїлю

Алі Хаменеї заявив, що «ворог» у палестинців, ліванців, єгиптян та іракців один і він намагається «вбити клин» між ними та посіяти розбрат

Верховний лідер Ірану заявив, що країна не «буде зволікати або поспішатиме з виконанням свого обов'язку»

Іран та союзники не відступлять від Ізраїлю після нападу на Бейрут. Про це заявив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, повідомляє Aljazeera.

За даними Reuters, п'ятничний удар міг бути спрямований проти спадкоємця вбитого лідера Хезболли Хашима Сафі ад-Діна.

«Опір у регіоні не відступить навіть після вбивства його лідерів», – сказав аятола, згадавши у своїй промові вбитого ватажка ХАМАС Хасана Насраллу і назвавши його напад на Ізраїль законним і легітимним.

Хаменеї 4 жовтня вперше за майже п'ять років очолив п'ятничну молитву. Сталося це після чергової атаки Ізраїлю по Бейруту. Після молитви він звернувся до іранців та палестинців з промовою. Верховний лідер Ірану заявив, що країна не «буде зволікати або поспішатиме з виконанням свого обов'язку» в протистоянні Ізраїлю, і додав, що кожен народ має право «захищати себе від тиранії».

Алі Хаменеї також заявив, що «ворог» у палестинців, ліванців, єгиптян та іракців один і він намагається «вбити клин» між ними та посіяти розбрат. Аятола також виправдав атаки Лівану на Ізраїль, заявивши, що жоден суд чи міжнародна організація не можуть звинуватити палестинців у тому, що вони «захищають свою батьківщину».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм на Західному березі річки Йордан, в результаті якого було ліквідовано Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, керівника терористичної мережі «Хамас» у цьому місті.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що не очікує ескалації конфлікту на Близькому Сході до великої війни.