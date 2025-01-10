Верховний суд заборонив кальяни в закладах харчування

З 2012 року в Україні заборонені реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, до яких входить і тютюн для кальяну

Суд визнав приготування кальянів в ресторанах рекламою та стимулюванням продажу тютюнових виробів

Верховний суд України заборонив кальяни у закладах громадського харчування, незалежно від їхнього складу. Приготування кальянів є стимулюванням продажу тютюнових виробів. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як зазначається, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) подало позов до Держпродспоживслужби про визнання протиправною та скасування постанови про застосування штрафу через надання послуги з приготування кальяну в ресторані.

На обґрунтування позовних вимог ТОВ зазначило, що не стимулювало продажу тютюнових виробів, і не продавало тютюну, а надавало послуги з використання кальяну, що не спрямовані на формування чи підтримання обізнаності споживачів та їхнього інтересу до тютюнових виробів.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, виходили з того, що в Україні не встановлено повної заборони надавати послуги з приготування кальянів. З акта перевірки та оскаржуваної постанови неможливо встановити, що саме відповідач вважає стимулюванням продажу тютюнових виробів. Тому висновки Держпродспоживслужби про порушення позивачем заборони щодо стимулювання продажу тютюнових виробів є протиправними.

Однак Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду рішення судів попередніх інстанцій скасував та ухвалив нове рішення – про відмову в задоволенні позову. Суд вказав, що 16 грудня 2021 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», яким посилила боротьбу з поширенням куріння тютюну, альтернатив традиційному курінню тютюну, стимулюванням продажу тютюнових виробів та їх використання у громадських місцях.

Стаття 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» у новій редакції набрала чинності 11 липня 2022 року. Вона передбачає заборону куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів, зокрема, у приміщеннях закладів ресторанного господарства.

Оскільки у новій редакції введено терміни «вживання» та «використання», це заборонило не лише процес куріння, але й усі форми споживання в закладах ресторанного господарства тютюнових виробів та їх замінників. Тютюн для кальяну – спеціалізований вид тютюну, що підпадає під дію заборон у закладах ресторанного бізнесу, як і звичайний тютюн.

Крім того, положення ч. 2 ст. 13 закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» забороняє будь-яке вживання кальянів у закладах ресторанного господарства та інших місцях, де діє заборона.

Отже, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку, що надання послуг приготування кальянів у закладі ресторанного господарства не підпадає під повну заборону фактично легалізувавши паління, вживання та використання тютюнових виробів у таких закладах, і не мали підстав визнати протиправною та скасовувати постанову Держпродспоживслужби про накладення на ТОВ фінансових санкцій.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 грудня ухвалила законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

До слова, пачка із 20 цигарок забирає майже сім годин життя. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на дослідження Університетського коледжу Лондона. За даними видання, одна цигарка позбавляє людину 20 хвилин життя.