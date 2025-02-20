Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок щодо екснардепа Барвіненка

Суд визнав екснардепа винним у зловживанні владою

Сьогодні, 20 лютого, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі екснардепа Віталія Барвіненка. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВАКС.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо зловживання владою екснардепом, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Барвіненко відшкодував завдані збитки.

За даними ВАКС, екснардепу призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки із застосуванням положень ч. 2 ст. 75 КК України, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 1 рік та штрафом.

За умовами угоди, обвинувачений також зобов’язується перерахувати на підтримку армії 2,5 млн грн.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили Барвіненку у лютому 2024 року про підозру. За версією слідства, попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватись готельним номером державного підприємства «Готельний комплекс «Київ». У результаті з вересня 2016 по березень 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій за винайм житла.