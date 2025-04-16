Вбивство 19-річного на Прикарпатті. Поліція оголосила підліткам підозри
За даними правоохоронців, до злочину причетні двоє 14-річних хлопців
Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозри підліткам, яких підозрюють у вбивстві 19-річного юнака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Зазначається, що 16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.
За даними правоохоронців, до злочину причетні двоє 14-річних хлопців. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону.
«Встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі», – йдеться в заяві.
Слідчі інкримінують підозрюваним вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.
Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника – 15-річного хлопця. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, виявили тіло 19-річного місцевого з ножовими пораненнями. Правоохоронці встановили неповнолітніх, причетних до вбивства.
До слова, у Шевченківському районному суді Києва допитали чотирьох останніх свідків у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Загалом було допитано 21 свідка. Обвинувачений у справі – колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов.
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