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Верховний суд закрив справу Портнова проти руху «Чесно»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Верховний суд закрив справу Портнова проти руху «Чесно»
Портнова застрелили 21 травня 2025 року в елітному передмісті Мадрида
фото: andriyportnov/Instagram

Суд скасував рішення попередніх інстанцій і закрив справу

Верховний суд завершив розгляд справи екснардепа, соратника Януковича Андрія Портнова проти руху «Чесно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чесно».

Портнов позивався через інформацію у своєму профілі в реєстрі зрадників і вимагав її видалити та спростувати. Печерський суд став на його бік і зобов’язав «Чесно» видалити профіль та виплатити понад 232 тис. грн судових витрат. Апеляція зменшила суму до 83,7 тис. грн.

Рух оскаржив рішення у Верховному суді. 19 серпня 2026 року суд скасував рішення попередніх інстанцій і закрив справу, оскільки Портнов помер, а такі спори не допускають правонаступництва. Крім того, Верховний суд погодився, що попередні суди порушили процесуальні права учасників справи, розглянувши її без виклику сторін, попри їхні заперечення.

Нагадаємо, що застрелений колишній заступник глави адміністрації президента Януковича Андрій Портнов залишається у реєстрі зрадників попри виграні суди. Картка на Андрія Портнова з’явилася у реєстрі зрадників 25 травня 2022 року.

До слова, у травні 2026 року минув рік з дня загибелі одіозного проросійського політика, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Його застрелили 21 травня 2025 року в елітному передмісті Мадрида – Посуело-де-Аларкон. Наразі іспанські слідчі спільно з європейськими колегами суттєво просунулися у справі, затримавши головного підозрюваного та встановивши його зв'язки з РФ.

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Теги: Верховний Суд України Андрій Портнов

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