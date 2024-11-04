Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті? Пояснення Пенсійного фонду

Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески

Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії

У Пенсійному фонді України пояснили, чи може особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трирічного віку, додатково сплачувати за себе добровільний внесок.

У поясненні фахівців йдеться про те, що добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років, про яких є інформація в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформація про працюючу особу, в тому числі якщо вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, міститься в реєстрі застрахованих осіб. За таких обставин жінка може брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Водночас період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії.

Нагадаємо, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи.

Як відомо, в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.