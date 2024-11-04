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Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті? Пояснення Пенсійного фонду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті? Пояснення Пенсійного фонду
Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески
фото з відкритих джерел

Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії

У Пенсійному фонді України пояснили, чи може особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трирічного віку, додатково сплачувати за себе добровільний внесок.

У поясненні фахівців йдеться про те, що добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років, про яких є інформація в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформація про працюючу особу, в тому числі якщо вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, міститься в реєстрі застрахованих осіб. За таких обставин жінка може брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Водночас період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії. 

Нагадаємо, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи. 

Як відомо, в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

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Теги: жінка страхування пенсія Пенсійний фонд

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