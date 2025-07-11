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Стефанчук, Зібров, Кудлай. Хто прийшов на похорон Поклада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стефанчук, Зібров, Кудлай. Хто прийшов на похорон Поклада
Провести Маестро в останню путь прийшли рідні, друзі, соратники та шанувальники його творчості
фото: glavcom.ua

Національна легенда України Ігор Поклад пішов з життя 

Сьогодні у Києві, в Національній філармонії, відбулася церемонія прощання з видатним українським композитором та Героєм України Ігорем Покладом. Вшанувати його пам'ять прийшли родичі, знайомі та зіркові колеги. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з Національної філармонії, де відбулося прощання.

Одним з перших проститися з талановитим композитором прийшов генеральний директор Національного ансамблю імені Павла Вірського, Герой України Мирослав Вантух. 

Мирослав Вантух висловив співчуття родині Поклада
Мирослав Вантух висловив співчуття родині Поклада
фото: glavcom.ua
Мирослав Вантух біля труни Ігоря Поклада
Мирослав Вантух біля труни Ігоря Поклада
фото: glavcom.ua

Провести в останню путь Ігоря Поклада прийшов композитор Семен Горов. 

Семен Горов. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
Семен Горов. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
фото: glavcom.ua

Народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Глієра та композитор Олександр Злотник прийшов на церемонію прощання з Ігорем Покладом разом із дружиною Ольгою.

Олександр Злотник з дружиною Ольгою прощаються із легендарним композитором
Олександр Злотник з дружиною Ольгою прощаються із легендарним композитором
фото: glavcom.ua

Також попрощатися з композитором прийшли український автогонщик, майстер спорту України міжнародного класу з автомобільного спорту, журналіст, телеведучий та волонтер Олексій Мочанов та відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов.

Олексій Мочанов біля труни Поклада
Олексій Мочанов біля труни Поклада
фото: glavcom.ua
Олексій Суханов біля труни композитора
Олексій Суханов біля труни композитора
фото: glavcom.ua

Прийшла віддати шану таланту композитора українська продюсерка, головна режисерка фестивалю «Шлягер року» Анжела Норбоєва та співак Олег Сербін.

Анжела Норбоєва та Олег Сербін біля труни композитора
Анжела Норбоєва та Олег Сербін біля труни композитора
фото: glavcom.ua

Провести в останню путь великого композитора прийшов також творчий побратим, співавтор найвідоміших хітів, Герой України, Національна легенда, поет Юрій Рибчинський. Він прийшов разом із дружиною Олександрою Рибчинською та сином Євгеном Рибчинським. У короткому коментарі після прощання з другом Юрій Рибчинський розповів про співпрацю з Покладом

Народний артист, Герой України Юрій Рибчинський біля труни Поклада
Народний артист, Герой України Юрій Рибчинський біля труни Поклада
фото: glavcom.ua
Юрій Рибчинський із вдовою Світланою Поклад
Юрій Рибчинський із вдовою Світланою Поклад
фото: glavcom.ua
Олександра Рибчинська на прощанні із Покладом
Олександра Рибчинська на прощанні із Покладом
фото: glavcom.ua
Дмитро Гордон. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
Дмитро Гордон. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
фото: glavcom.ua

Народний артист України, поет-пісняр  Вадим Крищенко та Народний артист України та ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра, композитоп Олександр Злотник також прийшли попрощатися з колегою. 

Вадим Крищенко (зліва) та Олександр Злотник на прощанні з Ігорем Покладом
Вадим Крищенко (зліва) та Олександр Злотник на прощанні з Ігорем Покладом
фото: glavcom.ua

Церемонію прощання з композитором відвідали народний артист України, оперний співак Володимир Гришко та Народна артистка України, співачка Алла Кудлай.

Володимир Гришко. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
Володимир Гришко. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
фото: glavcom.ua
Співачка Алла Кудлай прийшла попрощатися з композитором Ігорем Покладом
Співачка Алла Кудлай прийшла попрощатися з композитором Ігорем Покладом
фото: glavcom.ua

Голова Верховної Ради України IX скликання Руслан Стефанчук прийшов на прощання із Ігорем Покладом. Він висловив слова співчуття та підтримки вдові композитора Світлані Поклад.

Руслан Стефанчук висловлює слова співчуття дружині композитора Світлані Поклад
Руслан Стефанчук висловлює слова співчуття дружині композитора Світлані Поклад
фото: glavcom.ua

Народний артист України, естрадний співак, композитор та автор пісень Павло Зібров прийшов на церемонію прощання із видатним композитором Ігорем Покладом. 

Павло Зібров біля труни Ігоря Поклада
Павло Зібров біля труни Ігоря Поклада
фото: glavcom.ua

Народна артистка України, актриса Ольга Сумська та її чоловік, Заслужений артист України, Віталій Борисюк також висловили своє співчуття родині Маестро. 

Розчулена Ольга Сумська вдивляється у знайомі риси облисся композитора. Поряд з нею чоловік Віталій Борисюк
Розчулена Ольга Сумська вдивляється у знайомі риси облисся композитора. Поряд з нею чоловік Віталій Борисюк
фото: glavcom.ua
Сумська та Борисюк висловлюють співчуття рідним композитора
Сумська та Борисюк висловлюють співчуття рідним композитора
фото: glavcom.ua

Також на прощанні з Ігорем Покладом були помічені Народний артист України, диригент, продюсер, фольклорист, співак, поет Ігор Кирилів та українська естрадна співачка та телеведуча Оксана Пекун.

Ігор Курилів. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
Ігор Курилів. Прощання з композитором Ігорем Покладом 11 липня 2025 року
фото: glavcom.ua
Оксана Пекун – українська естрадна співачка, телеведуча на церемонії прощання із Ігорем Покладом. 11 липня 2025року
Оксана Пекун – українська естрадна співачка, телеведуча на церемонії прощання із Ігорем Покладом. 11 липня 2025року
фото: glavcom.ua

За волею композитора, його поховали на Берковецькому цвинтарі поруч із могилою матері.

Нагадаємо, що Ігор Поклад помер 9 липня на 84-му році життя. Життя композитора обірвалося в лікарні. Він помер після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Композитор залишив багату музичну спадщину – десятки пісень, які стали улюбленими для мільйонів українців. Ссеред них – «Два крила», «Чарівна скрипка», «Кохана», «Дикі гуси», «Тиха вода» та багато інших.

За свій творчий внесок митець отримав численні державні нагороди: Шевченківську премію (1986), звання народного артиста України (1997), Героя України (2021), а у 2024 році – почесне звання «Національна легенда України».

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