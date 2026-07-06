Замах на творчий спадок Марчука. Донька легендарного художника зробила заяву

Богдана Півненко назвала людину, завдяки якій 90-річний художник досі пише свої картини

Скрипалька Богдана Півненко стала на бік свого батька, художника Івана Марчука та його помічниці Тамари Стрипко, відкинувши всі інсинуації людей, які через суд відстоюють своє право розпоряджатися зображеннями картин української легенди. Про це повідомляє «Главком».

«Поки я переживала смерть Олега (режисер Олег Павлюченков, помер наприкінці травня 2026 року – «Главком»), навколо тата і Тамари Стрипко з'явилося дуже багато бруду. Я не читаю всього цього і не збираюся цього робити. У моєму житті й без того зараз достатньо горя», – написала Півненко на своїй фейсбук-сторінці.

Скрипалька акцентувала, що її батько досі пише картини попри те, що недавно йому виповнилося 90 років. Півненко зазначила, що в цьому – велика заслуга помічниці художника.

«Подобається це комусь чи ні, але саме Тамара Стрипко взяла на себе організацію життя Марчука, і це був його вибір! Вона багато років займається організацією його виставок, популяризацією його творчості, повністю забезпечує побут, створила для нього умови, в яких він може займатися головним – творити. Вона дбає про його здоров'я, вирішує безліч щоденних організаційних питань і бере на себе величезну відповідальність, яка часто залишається непомітною для інших. І я щиро їй вдячна!» – наголосила донька легендарного художника.

Нагадаємо, 12 травня відзначив свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому виповнилося 90 років. Із цієї нагоди в столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях. З нагоди 90-річного ювілею президент України Володимир Зеленський відзначив Івана Марчука високою державною нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

До слова, народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

Нещодавно картина всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука встановила особистий аукціонний рекорд митця на Sotheby's.