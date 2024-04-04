Запорізька АЕС на межі чергового блекаута – «Енергоатом»

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів

Наразі ЗАЕС з'єднано з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська»

На Запорізькій АЕС відключилася лінія, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

«Запорізька АЕС на межі чергового блекаута. Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС-Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб», – йдеться в повідомленні.

Там пояснили, що наразі ЗАЕС з'єднано з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська», роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

«Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї – останньої – лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», – додали в «Енергоатомі».

Нещодавно повідомлялося, що українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.